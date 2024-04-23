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Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 15 Богатовского района не дали распространиться огню на жилой дом.
В селе Виловатое Богатовского района горели надворные постройки
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В селе Виловатое Богатовского района горели надворные постройки

23 апреля 2024 20:28
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Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 15 Богатовского района не дали распространиться огню на жилой дом.

22 апреля в 14 часов 00 минут на пульт пункта связи пожарно-спасательной части № 117 пожарно-спасательного отряда № 15 ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Богатовского муниципального рвайона поступило сообщение о пожаре в селе Виловатое, на улице Октябрьской.

К месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 117 и 139 пожарно-спасательного отряда № 15. По прибытии к месту пожара было установлено, что открытым пламенем горят надворные постройки на общей площади 100 квадратных метров. Есть угроза распространения огня на жилой дом.

Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, объявил ранг пожара № 1. Для локализации пожара и ликвидации открытого горения была проложена магистральная линия, подано 3 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. В тушении пожара были задействованы 3 единицы пожарной техники и 7 человек личного состава.

В 14 часов 25 минут была объявлена локализация пожара, в 16 часов 23 минуты – его полная ликвидация.

Благодаря слаженной и профессиональной работе пожарных удалось избежать распространения огня на жилой дом. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

 

Фото:   ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Теги: Пожар

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