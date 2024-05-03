Самарец, выполнявший роль курьера у телефонных мошенников, возместил ущерб пяти пенсионерам

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Прокуратурой города Отрадного утверждено обвинительное заключение в отношении ранее не судимого жителя г. Самары, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в сентябре 2023 года мужчина вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, которые посредством телефонной связи в феврале и марте 2024 года ввели в заблуждение престарелых граждан о нахождении близких родственников в опасности, а именно о совершении ими дорожно-транспортных происшествий и необходимости передачи денежных средств потерпевшим. Житель г. Самары должен был приезжать к пенсионерам и забирать у них денежные средства, оставлять себе 10% от суммы, остальное переводить соучастникам на банковские карты.

Так, в феврале 2024 года мошенник в г. Самаре получил от пожилой женщины 100 тыс. рублей, в марте в г. Отрадном - от 4 потерпевших 1 млн 250 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме и возместил всем потерпевшим ущерб в общей сумме 1 млн 350 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Отрадненский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.