В Кинель-Черкасском районе горела крыша частного двухквартирного дома

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2 мая в 2 часа 13 минут на пункт связи поступило сообщение о том, в селе Кинель-Черкассы на улице Сельхозхимии горит крыша частного двухквартирного дома. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит крыша частного дома на площади 140 квадратных метров. В 2 часа 31 минуту пожар был локализован, в 2 часа 46 минут - объявлена ликвидация открытого горения, полностью пожар был потушен в 5 часов 40 минут.

На месте вызова работали 10 человек личного состава, три единицы техники. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», создано одно звено газодымозащитной службы. Причины пожара устанавливаются. Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"