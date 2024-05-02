В Кинельском муниципальном районе горели надворные постройки

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2 мая в 3 часа 49 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что на улице Набережной в поселке Кинельский горят надворные постройки. По прибытии на место пожара в 3 часа 59 минут было установлено, что горят надворные постройки на площади 80 квадратных метров. В 4 часа 13 минут пожар был локализован, в 4 часа 24 минуты – объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара участвовали 14 человек личного состава и 3 единицы техники. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». Работали 2 звена газодымозащитной службы. Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"