Прокуратура требует от администрации Самары нанести разметку на дороги Куйбышевского района

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Прокуратурой Куйбышевского района г. Самары проведена проверка соблюдения требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения ГОСТов в состоянии автомобильных дорог по улицам Засамарская слобода, Обувной, Уральской, Хасановской, Новосельской, Калининградской. На дорожном покрытии отсутствует дорожная разметка, что не обеспечивает безопасность движения для водителей и пешеходов.

Прокурором района в Ленинский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию городского округа Самара выполнить работы по нанесению разметки.

Иск находится в стадии рассмотрения.