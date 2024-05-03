Прокуратура требует от администрации Самары нанести разметку на дороги Куйбышевского района

Прокуратурой Куйбышевского района г. Самары проведена проверка соблюдения требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения».
В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения ГОСТов в состоянии автомобильных дорог по улицам Засамарская слобода, Обувной, Уральской, Хасановской, Новосельской, Калининградской. На дорожном покрытии отсутствует дорожная разметка, что не обеспечивает безопасность движения для водителей и пешеходов.
Прокурором района в Ленинский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию городского округа Самара выполнить работы по нанесению разметки.
Иск находится в стадии рассмотрения.