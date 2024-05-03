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Прокуратура требует от администрации Самары нанести разметку на дороги Куйбышевского района

3 мая 2024 21:39
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Прокуратура требует от администрации Самары нанести разметку на дороги Куйбышевского района

Прокуратурой Куйбышевского района г. Самары проведена проверка соблюдения требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения».       

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения ГОСТов в состоянии автомобильных дорог по улицам Засамарская слобода, Обувной, Уральской, Хасановской, Новосельской, Калининградской. На дорожном покрытии отсутствует дорожная разметка, что не обеспечивает безопасность движения для водителей и пешеходов.

Прокурором района в Ленинский районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию городского округа Самара выполнить работы по нанесению разметки.        

Иск находится в стадии рассмотрения.

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