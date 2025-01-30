В селе Приволжье горел жилой дом, погиб человек

Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров.
29 января в 17 часов 12 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Приволжье на улице Комсомольской.
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 122 пожарно-спасательного отряда № 45.
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит жилой дом на площади 40 квадратных метров.
На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.
В 17 часов 32 минуты пожар был локализован, в 17 часов 46 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 21 час 2 минуты зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.
К сожалению, на пожаре погиб человек.
Причины пожара устанавливаются.