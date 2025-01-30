В селе Приволжье горел жилой дом, погиб человек

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Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров.

29 января в 17 часов 12 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Приволжье на улице Комсомольской.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 122 пожарно-спасательного отряда № 45.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит жилой дом на площади 40 квадратных метров.



На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 17 часов 32 минуты пожар был локализован, в 17 часов 46 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 21 час 2 минуты зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.

К сожалению, на пожаре погиб человек.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"