В селе Орловка Кошкинского района горел гараж

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21 марта в 5 часов 42 минуты на пульт связи пожарно-спасательной части № 129 пожарно-спасательного отряда № 49 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Орловка Кошкинского района горит гараж. К месту вызова были направлены шесть человек личного состава и две единицы техники пожарно – спасательных частей №№ 129, 88. По прибытии было установлено, что горит гараж, внутри которого находится легковой автомобиль. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

На тушение пожара были поданы два ствола «Б». В 5 часов 55 минут была объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"