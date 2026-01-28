Я нашел ошибку
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся сотрудников АО «Салют»
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Общественная палата города Самары представила ключевые направления работы на 2026 год
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
Штрафы за шум в ночное время могут доходить до 3 тыс. рублей
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
В Центральном районе Тольятти водитель проехал на красный свет и сбил женщину
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» - двигатель перемен в Самаре
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
«РКС-Самара» готовят реновацию сетей с научным подходом
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти задержан мужчина, который скрылся от полицейских Ульяновской области

199
В Тольятти задержан мужчина, который скрылся от полицейских Ульяновской области

На маршруте патрулирования на ул. Автостроителей в Тольятти полицейские обратили внимание на мужчину, который увидев их, заметно занервничал и резко свернул на соседнюю улицу. Патрульные успели заметить, что прохожий внешне схож с одним из злоумышленников, находящихся в федеральном розыске, приметы которого доводили на едином разводе полицейских, заступающих на охрану общественного порядка. После непродолжительной погони сотрудники ППСП задержали мужчину и доставили в отдел полиции для установления личности.

Полицейские по информации из баз МВД России выяснили, что ранее не судимому 39-летнему безработному следственным подразделением МО МВД России «Димитровградский» предъявлено обвинение в совершении кражи. Злоумышленник, скрывшийся от суда, объявлен в федеральный розыск.

Тольяттинские полицейские проверили его на причастность к совершению преступлений на территории региона, связались с инициаторами розыска и передали им задержанного.

Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
386
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
520
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
536
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
3398
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
637
