В Тольятти задержан мужчина, который скрылся от полицейских Ульяновской области

На маршруте патрулирования на ул. Автостроителей в Тольятти полицейские обратили внимание на мужчину, который увидев их, заметно занервничал и резко свернул на соседнюю улицу. Патрульные успели заметить, что прохожий внешне схож с одним из злоумышленников, находящихся в федеральном розыске, приметы которого доводили на едином разводе полицейских, заступающих на охрану общественного порядка. После непродолжительной погони сотрудники ППСП задержали мужчину и доставили в отдел полиции для установления личности.

Полицейские по информации из баз МВД России выяснили, что ранее не судимому 39-летнему безработному следственным подразделением МО МВД России «Димитровградский» предъявлено обвинение в совершении кражи. Злоумышленник, скрывшийся от суда, объявлен в федеральный розыск.

Тольяттинские полицейские проверили его на причастность к совершению преступлений на территории региона, связались с инициаторами розыска и передали им задержанного.