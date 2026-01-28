В России с марта алименты будут считать исходя из средней зарплаты по региону

Алименты в России начиная с 1 марта 2026 года будут высчитываться исходя из средней зарплаты по субъекту, сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

С 1 марта алименты будут учитываться исходя из средней зарплаты по региону за предыдущий год на основе данных Росстата, а при их отсутствии – данных за год, предшествующий предыдущему, рассказал Балынин агентству РИА Новости. Он добавил, что размер минимально учитываемых алиментов будет варьироваться в зависимости от субъекта и уровня средней зарплаты в нем.

"Сам по себе порядок вычисления алиментов не изменяется. Корректируется именно их учет при назначении единого пособия. Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины", – сказал Балынин.

До 1 марта 2026 года алименты учитываются исходя из минимального размер оплаты труды, который составляет 27093 рубля. Так, доля на одного ребенка составляет – четверть, на двух – треть, на трех и более – половина.