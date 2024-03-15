В селе Дмитриевка Нефтегорского района горел жилой дом

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14 марта 2024 года в 17 часов 46 минут на пульт связи территориальной пожарно-спасательной части № 105 пожарно-спасательного отряда № 36 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на улице Солнечной – 27, сельского поселения Дмитриевка, Нефтегорского района горит жилой дом. Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 36.



По прибытии на место было установлено, что горит квартира в доме на два хозяина. Общая площадь загорания – 80 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали семь человек личного состава, две единицы техники. Подано 2 ствола «Б», создано одно звено газодымозащитной службы.

В 18 часов 33 минуты была объявлена локализация пожара, а еще через 16 минут – его ликвидация.

Благодаря оперативным действиям наших огнеборцев распространения огня на соседнюю квартиру удалось избежать. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"