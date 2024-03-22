В Самарском регионе в предстоящие выходные традиционно пройдут целенаправленные рейды ГИБДД

Я нашел ошибку
Главные новости:
Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи.
Георгий Шагалов и «Атлантик-Джаз» выступят в СОУНБ с музыкальной программой
Столица Самарской области заняла третье место в рейтинге, уступив лишь Москве и Саратову.
билайн.аналитика: Самара вошла в тройку городов-лидеров по трафику в мессенджерах
В городских округах и муниципальных районах Самарской области работают Центры выдачи призов.
В Самарской области продолжается выдача призов викторины «За родное - за своё»
Выставки «Автопортрет: зачем художники рисуют себя» и «Сохраняя память» пройдут в Самаре
Выставки «Автопортрет: зачем художники рисуют себя» и «Сохраняя память» пройдут в Самаре
Резидент «Жигулевской долины» разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации
Резидент «Жигулевской долины» разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации
самарские врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть
Самарские врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть
Между Самарой и Казанью запустят «Метеор»
Между Самарой и Казанью запустят «Метеор»
За четыре дня в Тольятти на пожарах погибло три человека
За четыре дня в Тольятти на пожарах погибли три человека
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.95
-0.74
EUR 100.36
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарском регионе в предстоящие выходные традиционно пройдут целенаправленные рейды ГИБДД

22 марта 2024 13:21
113
В Самарском регионе в предстоящие выходные традиционно пройдут целенаправленные рейды ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 22 по 24 марта сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. Данную информацию (государственный номер транспортного средства, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефону в Управление ГИБДД Самарской области (846) 333 58 01 либо 102.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области у водителя, дважды отказавшегося от медицинского освидетельствования, конфискован автомобиль
21 марта 2024, 10:46
В Самарской области у водителя, дважды отказавшегося от медосвидетельствования, конфискован автомобиль
Приговор нарушителю ПДД РФ вступил в законную силу. Происшествия
358
У пьяного селянина в Самарской области конфисковали автомобиль
20 марта 2024, 10:14
У пьяного селянина в Самарской области конфисковали автомобиль
Ранее он был подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30000 рублей и лишен права управления транспортными средствами на 1,5 года. Происшествия
375
В Красноярском районе сотрудникам скорой помощи напомнили о ПДД
18 марта 2024, 11:51
В Красноярском районе сотрудникам скорой помощи напомнили о ПДД
Участники встречи поблагодарили сотрудников полиции за проведенные мероприятие и задали интересующие их вопросы. Здравоохранение
572
В центре внимания
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
22 марта 2024  11:59
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
156
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
21 марта 2024  09:49
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
343
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
20 марта 2024  10:24
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
450
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024  09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
1291
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
822
Весь список