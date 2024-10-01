В Самарском регионе сотрудница банка предотвратила хищение более 200 тысяч рублей у пенсионерки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Площадь пострадавшего от пожара леса в Самарской области достигла больше 400 га
Площадь пострадавшего от пожара леса в Самарской области достигла больше 400 га
В конце октября россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя
В конце октября россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя
У повторно севшего за руль в состоянии опьянения водителя из Шигонского района конфисковали авто
У повторно севшего за руль в состоянии опьянения водителя из Шигонского района конфисковали авто
"РКС-Самара" вынесли последнее предупреждение должникам из респектабельного дома
"РКС-Самара" вынесли последнее предупреждение должникам из респектабельного дома
Несколько жителей Самарской области похитили свыше 70 тонн товарной нефти из нефтепровода
Несколько жителей Самарской области похитили свыше 70 тонн товарной нефти из нефтепровода
В Самарской области провели мероприятие по популяризации государственных услуг
В Самарской области провели мероприятие по популяризации государственных услуг
В Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр - территория равных возможностей»
В Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр - территория равных возможностей»
В Самаре автобус №75 с 1 октября будет ходить до Авроры
В Самаре автобус №75 с 1 октября будет ходить до Авроры
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
0.51
EUR 104.17
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Левитан. Голос страны»
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарском регионе сотрудница банка предотвратила хищение более 200 тысяч рублей у пенсионерки

1 октября 2024 10:15
141
В Самарском регионе сотрудница банка предотвратила хищение более 200 тысяч рублей у пенсионерки

В   конце   августа текущего года на телефон 75-летней пожилой женщине из Тольятти поступили звонки от якобы сотрудников банка. Неизвестные сообщили, что ее денежные средства хотят похитить.  Доверчивая женщина сразу же пришла в банк и, действуя по инструкции мошенников, попыталась оформить кредит на 200 000 рублей, чтобы перечислить на указанный собеседником счет.

Благодаря бдительности работницы банка попытка мошеннических действий была пресечена. Хищение денежных средств в размере более 200 000 рублей, принадлежащих   местной жительнице преступники   довести до конца не смогли.

Как отметила представитель финансового учреждения София Анатольевна: «Действуя по алгоритму, разработанному сотрудниками полиции, который на регулярной основе доводится до сведения всех работников банка, я уточнила для чего женщине понадобилась такая сумма. Когда услышала ответ, вызвала полицию и приостановила действия с вкладом. Все это время на телефон клиента банка постоянно звонили мошенники с инструкциями куда и как перевести деньги. Только после общения с сотрудниками полиции пожилая женщина поняла, что она чуть было не стала жертвой мошенников».

Вручая благодарственное письмо, начальник Управления МВД по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил, что мошенничеств можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а гражданам не идти на поводу у мошенников.

Заместитель председателя   Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Николай Шахов отметил: «Стало доброй традицией отмечать представителей банковской сферы за активную гражданскую позицию и профессионализм. Вместе мы сможем защитить наших уважаемых граждан от мошенников».

Николай Александрович пожелал всем быть внимательными и рассудительными, не поддаваться панике при общении с мошенниками и не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенники обманули 89-летнюю пенсионерку в Самаре
30 сентября 2024, 12:27
Мошенники обманули 89-летнюю пенсионерку в Самаре
Ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником одной из силовых структур. Криминал
388
52-летняя тольяттинка, обманувшая банк, просрочила несколько платежей и решила пройти процедуру банкротства
30 сентября 2024, 09:47
52-летняя тольяттинка, обманувшая банк, просрочила несколько платежей и решила пройти процедуру банкротства
Она при получении кредита указала ложные сведения о месте работы и фактическом доходе.  Криминал
375
Повар из Тольятти потеряла из-за мошенников более 60 тысяч рублей
29 сентября 2024, 11:26
Повар из Тольятти потеряла из-за мошенников более 60 тысяч рублей
Ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником оптовой продуктовой базы, сообщил, что ее руководитель заказал для кухни продукты. Криминал
535
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
1 октября 2024  10:35
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем пожилых людей
100
Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий
1 октября 2024  09:40
Самарцев приглашают на Ночную ярмарку вакансий
181
Заседание началось с рассмотрения двух происшествий, произошедших в минувшие выходные, – крупный лесной пожар и инцидент на ж/д мосту.
30 сентября 2024  15:42
Вячеслав Федорищев провел заседание облправительства
497
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2024  11:43
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1267
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
29 сентября 2024  13:44
Кабмин одобрил проект об изменении МРОТ
774
Весь список