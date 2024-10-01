В Самарском регионе сотрудница банка предотвратила хищение более 200 тысяч рублей у пенсионерки

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В конце августа текущего года на телефон 75-летней пожилой женщине из Тольятти поступили звонки от якобы сотрудников банка. Неизвестные сообщили, что ее денежные средства хотят похитить. Доверчивая женщина сразу же пришла в банк и, действуя по инструкции мошенников, попыталась оформить кредит на 200 000 рублей, чтобы перечислить на указанный собеседником счет.

Благодаря бдительности работницы банка попытка мошеннических действий была пресечена. Хищение денежных средств в размере более 200 000 рублей, принадлежащих местной жительнице преступники довести до конца не смогли.

Как отметила представитель финансового учреждения София Анатольевна: «Действуя по алгоритму, разработанному сотрудниками полиции, который на регулярной основе доводится до сведения всех работников банка, я уточнила для чего женщине понадобилась такая сумма. Когда услышала ответ, вызвала полицию и приостановила действия с вкладом. Все это время на телефон клиента банка постоянно звонили мошенники с инструкциями куда и как перевести деньги. Только после общения с сотрудниками полиции пожилая женщина поняла, что она чуть было не стала жертвой мошенников».

Вручая благодарственное письмо, начальник Управления МВД по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил, что мошенничеств можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а гражданам не идти на поводу у мошенников.

Заместитель председателя Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Николай Шахов отметил: «Стало доброй традицией отмечать представителей банковской сферы за активную гражданскую позицию и профессионализм. Вместе мы сможем защитить наших уважаемых граждан от мошенников».

Николай Александрович пожелал всем быть внимательными и рассудительными, не поддаваться панике при общении с мошенниками и не отвечать на звонки с незнакомых номеров.