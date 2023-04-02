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В самарском парке горели "американские горки"

2 апреля 2023 10:45
109
В самарском парке горели "американские горки"

Вечером в субботу, 1 апреля, в парке «Дружба» произошло серьезное ЧП. Тут загорелся один из самых известных аттракционов Самары — «АстроКомета», больше известный, как американские горки. 

— Всё, что я наблюдал, как начинала разгораться красная ткань (ее видно на видео) в будке и с той стороны выбежали несколько человек. Я видел только силуэты. Слышал пару их слов, по голосу похоже, что это были подростки 16–17 лет. Вызвал пожарных, — рассказал журналисту 63.RU случайный свидетель ЧП.

Сам аттракцион собираются снести много лет подряд. На него периодически залезают жаждущие острых ощущений самарцы. Американские горки всё больше ржавеют и разрушаются. Местные пейзажи и до пожара выглядели как-то особо тоскливо и безысходно.

Аттракцион собирались снести, а на его месте — построить спорткомплекс. Но, по всей видимости, этим планам пока не суждено сбыться. Местные жители против.

Фото: читатель 63.RU

 

Теги: Пожар

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