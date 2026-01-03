В самарском парке Гагарина сгорел аттракцион

Вечером в пятницу, 2 января, в Самаре на территории популярной у горожан локации для прогулок произошел пожар. Пламя вспыхнуло в Парке Гагарина, пишет 63.ру.

В 19:16 в ГУ МЧС России по Самарской области рассказали подробнее об инциденте:

«В 17:01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Промышленный район, Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Горел аттракцион „Мягкий лабиринт“ на площади 50 квадратных метров. В 17:40 пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлекались 7 специалистов и 2 единицы техники».