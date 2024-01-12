В Самарской области загорелся скит в честь святителя Нектария Эгинского

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Вчера, 11 января в селе Подгоры на правом берегу реки Волги вспыхнул пожар.

Загорелось деревянное здание, находящееся на территории Заволжского мужского монастыря.

В социальных сетях распространились фото и видеокадры с пожара. Судя по видео, попавшим в сеть, загорелся скит в честь святителя Нектария Эгинского.

Здание построено из дерева. Оно вспыхнуло как спичка, в огне оказалась крыша, купольная часть превратилась в головешки, из-под балок в стене и более низких частей кровли валит густой серый дым.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, пожар произошел еще утром – в 11:19 на площади 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Боролись с огнем и ликвидировали возгорание специалисты пожарно-спасательного отряда 46 противопожарной службы Самарской области. В тушении было задействовано четыре единицы спецтехники.

Скит был основан в 2003 году у подножья горы Плаксиха бьет источник, названный в честь пророка Илии. В 2007 году скит стал мужским монастырем. На его территории находятся престольных храм, несколько келий, собственно источник. Часть территории закрыта для посещений без санкции от игумена, пишет Обоз.инфо.