В селе Гвардейцы Борского района ликвидировали возгорание дома

13 апреля в 21:51 в пожарно-спасательный отряд № 48 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Гвардейцы горит дом.

К месту вызова были направлены силы и средства 48-го пожарно-спасательного отряда, а также добровольная пожарная команда села Гвардейцы.

По прибытии было установлено, что горит дом на площади 70 квадратных метров.

На тушение незамедлительно были поданы 3 ствола «Б».

В 22:37 пожар был локализирован, в 23:10 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 02:43 зафиксирована полная ликвидация.

Причины пожара устанавливаются.



Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"