Сотрудники полиции разыскивают трёхлетнего ребёнка в Исаклинском районе

Сотрудниками органов внутренних дел разыскивается без вести пропавшая жительница деревни Сухарь Матак Исаклинского района, 2022 года рождения. 13 апреля 2026 года в период с 16:00 она ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетней ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Приметы разыскиваемой: на вид рост 104 см, нормального телосложение, волосы русые.

Была одета: майка белого цвета, штаны и сапоги розового цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефонам: 8 (846 54) 2-10-02, 8 (846 54) 2-14-08 или 112. Также информацию можно передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.