Я нашел ошибку
Главные новости:
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков получил письмо из деревни Шалава в Ярославской области. Люди жаловались, что никак не могут сменить название населенного пункта.
Муниципальным властям хотят дать право переименовывать сёла: с карты России могут исчезнуть Попки, Лох, Шалава, Бухалово и др.
Полицейские работают на месте ДТП. Количество пострадавших и автомобилей - участников ДТП уточняется.
В Кинель-Черкасском районе по предварительным данным на автодороге столкнулись КАМАЗ и автомобили КИА и ВАЗ 2110 
Во время пьяной ссоры он несколько раз выстрелил из пистолета в потерпевшего.
В Самарской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве соседа
Ребят научили правильно оценивать состояние пострадавшего и накладывать кровоостанавливающий резиновый жгут Эсмарха на бедро и плечо травмированного человека.
Учащиеся кадетского класса МЧС тольяттинской школы учились оказывать первую помощь пострадавшим
По дороге во фрунзенскую школу осуществляется подвоз детей из 4 населенных пунктов района.
В Большеглушицком районе завершается ремонт дороги, проходящей через поселок Фрунзенский
До 31 октября 2023 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает прием заявок на участие в конкурсе «Старший по дому – надежный партнер».
«ЭнергосбыТ Плюс» выберет лучшего председателя совета многоквартирного дома в Самарской области
Он создал и сыграл роли Мужика из «Деревни Дураков», Неудачника из рубрики «Бар Каламбур», Дранкель из рубрики «Железный капут», а также Миссис Бурпул из рубрики «Крутое пике».
В возрасте 60 лет умер актер популярного в 1990-е российского юмористического шоу «Каламбур» Сергей Гладков
Кадровые изменения: назначен новый глава департамента городского хозяйства Самары
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.37
0.02
EUR 102.91
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве соседа

19 октября 2023 20:45
178
Во время пьяной ссоры он несколько раз выстрелил из пистолета в потерпевшего.

Следственным отделом Жигулевска задержан 43-летний подозреваемый в совершении убийства.

По версии следствия, 18 октября подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 60-летним соседом в дачном доме, расположенном в Ставропольском районе. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего, которому и принадлежал пистолет, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пострадавшая в конфликте в Щелково получила переломы ног.
17 октября 2023, 21:38
Возле здания УК в подмосковном Щелково женщина дважды переехала на автомобиле местную жительницу, недовольную работой подрядной организации
Пострадавшая в конфликте в Щелково получила переломы ног.. Происшествия
934
В Самарской области устанавливаются обстоятельства убийства двух мужчин
19 сентября 2023, 14:13
В Самарской области устанавливаются обстоятельства убийства двух мужчин
В настоящее время проводятся следственные действия. Криминал
1560
Подросток украл мопед в Кинель-Черкасском районе
03 июля 2023, 10:30
Подросток украл мопед в Кинель-Черкасском районе
Подросток пояснил полицейским, что транспортное средство взял «покататься», однако в дальнейшем спрятал его в укромном месте. Происшествия
886
В центре внимания
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023  12:14
Дмитрий Азаров в Пекине продолжает работу на форуме «Один пояс - один путь»
428
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
17 октября 2023  11:51
Команда «Перспективочка» из Самары - чемпион телевизионного шоу «КВН. Дети» 2023
515
Всего в форуме участвуют представители 130 стран. Делегация из России – одна из самых представительных.
16 октября 2023  19:57
Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме «Один пояс - один путь» в Пекине
997
В РФ могут ввести выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
16 октября 2023  09:00
В РФ могут установить выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
524
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
15 октября 2023  12:24
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
680
Весь список