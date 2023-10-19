В Самарской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве соседа

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Следственным отделом Жигулевска задержан 43-летний подозреваемый в совершении убийства.

По версии следствия, 18 октября подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 60-летним соседом в дачном доме, расположенном в Ставропольском районе. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего, которому и принадлежал пистолет, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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