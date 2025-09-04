В Самарской области задержали члена группы наркосбытчиков

130

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность

члена преступной группы, специализирующейся на поставках и сбыте наркотических средств в особо крупном размере на территории региона.

В январе 2025 года указанное лицо задержано с поличным. В ходе обследования участка местности обнаружено и изъято наркотическое средство «мефедрон» массой около 1 кг.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

по признакам преступления, предусмотренного 4.3 ст.30 и 4.5 ст. 228.1 УК РФ.

Решением Волжского районного суда Самарской области фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228,

ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.