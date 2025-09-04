Я нашел ошибку
Главные новости:
Их цель — отработать навыки тушения пожаров и спасения людей на спортивных объектах, где много посетителей, а также проверить, как взаимодействуют сотрудники объекта, пожарные и городские службы.
В сызранском дворце спорта прошли пожарно-тактические учения
На новом автобусе также планируется осуществлять поездки на мероприятия по программе "Пушкинская карта".
В августе состоялся первый выезд автобуса ПАЗ - Vector с творческими коллективами Красноярского района
Самарскую область на соревнованиях представляют 5 команд спортивного клуба «Крылья Мечты» и ФКА «Сызрань» в футболе ампутантов.
«Стальная воля»: в Самаре открылся второй этап турнира РФС по адаптивному футболу
671 просветитель Самарской области участвует в пятом сезоне Знание.Премия.
Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании Знание.Премия — 2025
На заседании обсудили строительство и реконструкцию производственных объектов, закупку технологического оборудования в рамках федеральной субсидии, финансовую поддержку предприятий, реализацию проекта по строительству жилья для сотрудников предприятий ОП
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по развитию ОПК
в селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
в России предложили запретить работу коллекторов
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самарской области задержали члена группы наркосбытчиков

4 сентября 2025 13:32
130
В Самарской области задержали члена группы наркосбытчиков

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность
 члена преступной группы, специализирующейся на поставках и сбыте наркотических средств в особо крупном размере на территории региона.

В январе 2025 года указанное лицо задержано с поличным. В ходе обследования участка местности обнаружено и изъято наркотическое средство «мефедрон» массой около 1 кг.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
 по признакам преступления, предусмотренного 4.3 ст.30 и 4.5 ст. 228.1 УК РФ.

Решением Волжского районного суда Самарской области фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228,
 ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

Новости по теме
Житель Шигонского района собирал коноплю за своим огородом
27 августа 2025, 10:33
Житель Шигонского района собирал коноплю за своим огородом
Полицейские регулярно проводят оперативные мероприятия по проверке информации, поступающей от граждан. Происшествия
513
Оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет» проходит в Самаре
27 августа 2025, 10:07
Оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет» проходит в Самаре
 Оно направлено на обнаружение и уничтожение незаконной рекламы, баннеров, стикеров, надписей о распространении наркотических средств и психотропных веществ. Общество
448
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
16 августа 2025, 12:39
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
Ребят призвали не соглашаться на предложения "легкого заработка" и рекомендовали вести здоровый образ жизни. Общество
942
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
183
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
416
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
470
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
489
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
393
