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В Самарской области за выходные в состоянии опьянения сели за руль 92 водителя

5 мая 2025 13:09
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В Самарской области за выходные в состоянии опьянения сели за руль 92 водителя

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные и праздничные дни

В ходе рейдовых мероприятий с 30 апреля по 04 мая 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1800 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 92 водителя. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечен 251 водитель. Несмотря на выписанное требование, один водитель не привел автомобиль в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельца составлен административный материал, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлены 60 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 23 правонарушения со стороны пешеходов и 25 со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 202 водителя проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Теги: БДД

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