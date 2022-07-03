В Самарской области за сутки в темноте пострадали двое пешеходов

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2 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 21:53 в Кировском районе г. Самара. 39-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по Московскому шоссе в направлении Волжского шоссе и напротив д. 9 по Московскому шоссе совершил наезд на женщину 1983 года рождения, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по неурегулированному пешеходному переходу.

В результате ДТП 38-летней женщине-пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в 00:30 в Красноярском районе пгт. Новосемейкино. 31-летний водитель, управляя автомобилем «Renault Arkana», двигался по ул. Советской в сторону пос. Водино, допустил наезд на пешехода 1992 года рождения, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП 29-летний пешеход госпитализирована в лечебное учреждение.