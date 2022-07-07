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В Самарской области за два часа сбили двух женщин

7 июля 2022 11:14
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В Самарской области за два часа сбили двух женщин

7 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 10:20 в Ленинском районе г. Самары. 22-летний водитель, управляя автомобилем «Datsun on-DO» двигался по ул. Ульяновской в направлении ул. Вилоновской. В пути следования при повороте направо допустил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения транспортного средства. Пешеход с места происшествия госпитализирована в медицинское учреждение.

Еще одно ДТП произошло в 12:30 в г. Похвистнево. 48-летний водитель, управляя автомобилем «CHERY TIGO» двигался по ул. Куйбышева в направлении улицы Лермонтова. В пути следования на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 49-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть с право налево по ходу движения. С места происшествия бригадой скорой помощи женщина доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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