Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших
В Самарской области водитель перевернул машину в кювет, трое пострадавших
«ОДК-Кузнецов» будет производить детали новых двигателей
«ОДК-Кузнецов» будет производить детали новых двигателей
Беспечность по отношению к персональным данным может дорого обойтись неосторожным «антипрививочникам»
Беспечность по отношению к персональным данным может дорого обойтись неосторожным «антипрививочникам»
Жители Самарской области среди самых активных участников конкурса рисунков о фронтовых собаках
Жители Самарской области среди самых активных участников конкурса рисунков о фронтовых собаках
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
В России четвертый день подряд выявлен максимум смертей от COVID-19
В России четвертый день подряд выявлен максимум смертей от COVID-19
В Самарской области стартуют масштабные рейды ГИБДД
В Самарской области стартуют масштабные рейды ГИБДД
В Самаре водитель сбил женщину с ребенком
В Самаре водитель сбил женщину с ребенком
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.22
0.1
EUR 87.83
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области взыскали 244 миллиона рублей алиментов

16 июля 2021 10:29
170
В Самарской области взыскали 244 миллиона рублей алиментов

Управление ФССП России продолжает работу по взысканию алиментных платежей. Всего с начала 2021 года в пользу детей взыскано 244 миллиона рублей.

Управление ФССП России по Самарской области продолжает активную работу с должниками по алиментам. Сотрудники Службы проводят мероприятия по розыску алиментщиков их транспортных средств, привлекают должников к административной и уголовной ответственности, ограничивают в праве выезда за пределы страны и в праве управления транспортными средствами.

Всего с начала 2021 года в розыск было объявлено свыше 700 должников по алиментам, из которых в результате разыскных мероприятий 360 алиментщиков найдены. За 6 месяцев 2021 года арестовано и отправлено на реализацию имущество 270 должников.

Должники по алиментам также ограничиваются в праве выезда за пределы РФ и в праве управления транспортными средствами. На данный момент выехать за границу не могут 7,7 тысяч должников, а сесть за руль — 1,2 тысячи. В результате применения ограничительных мер  алиментщики погасили задолженность перед детьми на общую сумму в 25 миллионов рублей.

Активно ведется судебными приставами-исполнителями работа по установлению места работы должников-алиментщиков. Так, с начала этого года, обращено взыскание на заработную плату 3 тысяч алиментщиков. Тех, кто официально не трудоустроен, выплат своим детям самостоятельно не производит и уклоняется от исполнения родительских обязательств, сотрудники Службы привлекают к административной и уголовной ответственности. 

К административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» привлечено свыше 1 тысячи должников. В отношении почти 500 алиментщиков возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Всего же с начала 2021 года в результате работы судебных приставов-исполнителей детям, являющимся получателями алиментных платежей, перечислено 244 миллиона рублей.

Теги: алименты должники судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинец не оплатил 52 штрафа и чуть не лишился автомобиля
14 июля 2021, 09:55
Тольяттинец не оплатил 52 штрафа и чуть не лишился автомобиля
Не желая расставаться с автомобилем, должник на месте оплатил всю сумму долга в 79 тысяч рублей с помощью POS-терминала. Общество
431
Житель Приволжского района задолжал своей 6-летней дочери 270 тысяч рублей
09 июля 2021, 09:33
Житель Приволжского района задолжал своей 6-летней дочери 270 тысяч рублей
За уклонение от уплаты алиментов судебные приставы возбудили в отношении него уголовное дело. Происшествия
470
В настоящий момент «заграница» закрыта для 94 тысяч должников из Самарской губернии
23 июня 2021, 10:10
В настоящий момент «заграница» закрыта для 94 тысяч должников из Самарской губернии
Из них  8,2 тысячи «невыездных» - это алиментщики. Общество
511
В центре внимания
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
16 июля 2021  13:40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
27
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
16 июля 2021  11:56
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
204
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов
16 июля 2021  11:33
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов "Единой России" на выборы в Самарскую губернскую думу
169
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
16 июля 2021  11:29
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
145
В Самарской области с 16 июля вводится обязательная вакцинация по коронавирусу для определённого круга лиц
16 июля 2021  11:18
В Самарской области с 16 июля вводится обязательная вакцинация по коронавирусу для определённого круга лиц
244
Весь список