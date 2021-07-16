В Самарской области взыскали 244 миллиона рублей алиментов

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Управление ФССП России продолжает работу по взысканию алиментных платежей. Всего с начала 2021 года в пользу детей взыскано 244 миллиона рублей.

Управление ФССП России по Самарской области продолжает активную работу с должниками по алиментам. Сотрудники Службы проводят мероприятия по розыску алиментщиков их транспортных средств, привлекают должников к административной и уголовной ответственности, ограничивают в праве выезда за пределы страны и в праве управления транспортными средствами.

Всего с начала 2021 года в розыск было объявлено свыше 700 должников по алиментам, из которых в результате разыскных мероприятий 360 алиментщиков найдены. За 6 месяцев 2021 года арестовано и отправлено на реализацию имущество 270 должников.

Должники по алиментам также ограничиваются в праве выезда за пределы РФ и в праве управления транспортными средствами. На данный момент выехать за границу не могут 7,7 тысяч должников, а сесть за руль — 1,2 тысячи. В результате применения ограничительных мер алиментщики погасили задолженность перед детьми на общую сумму в 25 миллионов рублей.

Активно ведется судебными приставами-исполнителями работа по установлению места работы должников-алиментщиков. Так, с начала этого года, обращено взыскание на заработную плату 3 тысяч алиментщиков. Тех, кто официально не трудоустроен, выплат своим детям самостоятельно не производит и уклоняется от исполнения родительских обязательств, сотрудники Службы привлекают к административной и уголовной ответственности.

К административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» привлечено свыше 1 тысячи должников. В отношении почти 500 алиментщиков возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Всего же с начала 2021 года в результате работы судебных приставов-исполнителей детям, являющимся получателями алиментных платежей, перечислено 244 миллиона рублей.