В Самарской области водитель МАЗа погиб при столкновении грузовика с лосем

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Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 27 ноября вечером. водитель - житель Волгограда, управляя автомобилем МАЗ и буксируя на жесткой сцепки второй автомобиль МАЗ, ехал со стороны Самары в сторону Чапаевска.

На 89 км. автодороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" грузовик сбил лося, который перебегал дорогу. После столкновения МАЗ опрокинулся в кювет.

Водитель скончался до приезда скорой помощи.

Животное погибло на месте аварии.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГИБДД Новокуйбышевска.

Фото: пресс-служба ГИБДД Новокуйбышевска