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В Самарской области водитель во время погони сознательно протаранил патрульный автомобиль.

28 апреля 2023 10:13
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В Самарской области водитель во время погони сознательно протаранил патрульный автомобиль.

26 апреля текущего года приблизительно в 02:10 час. сотрудники Госавтоинспекции города Тольятти во время несения службы на территории Автозаводского района обратили внимание на молодого человека, который вышел из увеселительного заведения и сел за руль автомобиля «Porshe Panamera». Полицейские предприняли попытку остановить водителя транспортного средства, которое он проигнорировал и продолжил движение с нарушением правил дорожного движения, создавая опасность для других участников дорожного движения.


Дорожные инспекторы на патрульном автомобиле, включив специальные проблесковые маячки, попытались остановить правонарушителя. В ходе непродолжительной погони полицейским удалось заблокировать транспортное средство, однако водитель сознательно при движении задним ходом протаранил патрульной автомобиль и снова скрылся. Спустя несколько минут полицейским удалось остановить нарушителя и задержать его. В результате погони никто не пострадал. От прохождения медицинского освидетельствования водитель 2001 года рождения отказался. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В отношении водителя составлено 7 административных протоколов за грубые нарушения ПДД. Мировой суд города Тольятти вынес мужчине наказание в виде лишения прав управления транспортными средства сроком на 1 год за отказ от медицинского освидетельствования. Материалы по остальным административным протоколам в настоящее время рассматриваются в суде.

Теги: БДД

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