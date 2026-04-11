В Самарской области водитель УАЗ погиб в загоревшемся после ДТП с большегрузом авто

ДТП случилось 10 апреля в Сергиевском районе. Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщает, что по предварительным данным, собранным сотрудниками полиции, примерно в 18:00, 52-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ Патриот, двигался по автодороге М-5 «Урал», со стороны города Самары в направлении Уфы.

В пути следования, на 1075 км указанной автодороги, выехал на полосу встречного движения, в месте, где это разрешено и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo в составе полуприцепа, под управлением 40-летнего водителя.

После столкновения произошло возгорание УАЗ. Автомобиль выгорел дотла, водитель не смог покинуть его. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, пишет Обоз-инфо.