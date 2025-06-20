В Самарской области в ДТП погиб 21-летний пассажир

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19 июня на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 13 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в Большеглушицком районе. В 22:25 25-летний водитель, управляя автомобилем TOYOTA COROLLA, двигался по автодороге «Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан». В пути следования, на 98 км, он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с транспортным средством RENAULT FLUENCE, под управлением 41-летнего мужчины, который двигался в направлении села Большая Глушица. 21-летний пассажир TOYOTA скончался до приезда скорой медицинской помощи, водители и 29-летняя женщина-пассажир RENAULT госпитализированы.