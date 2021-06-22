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В Самарской области утонули мужчина и молодой человек

22 июня 2021 10:19
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В Самарской области утонули мужчина и молодой человек

20 июня на реке Волга около села Владимировка Безенчукского района утонул мужчина 1989 года рождения. Сообщение поступило от очевидцев происшествия. Вечером он нырнул с мостков, немного проплыл и пропал с поверхности воды. 21 июня на проведение водолазных поисков был направлен Поисково-спасательный отряд специального назначения в количестве трех водолазов. Видимость под водой в районе поиска составляла три метра. Дно чистое. Утонувшего нашли на значительном удалении от места указанного очевидцами. Глубина составила 5 метров и 40 метров удаление от берега.


Второй вызов оперативному дежурному о происшествии поступил в 18.10. Город Сызрань, река Волга, Центральный пляж №2. Во время купания под водой скрылся молодой человек 2002 года рождения. За помощью к спасателям обратились его друзья. Время подводных поисков составило 30 минут. Пропавшего подняли с глубины и доставили до береговой линии, сообщает ПСС по Самарской области.

Теги: ПСС утонувшие ЧП на воде

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