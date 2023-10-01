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В Самарской области у пьяного мотоциклиста арестовали мопед

1 октября 2023 10:59
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В Самарской области у пьяного мотоциклиста арестовали мопед

В августе текущего года на 78 км автодороги «Похвистнево-Клявлино» сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Клявлинский» остановили мопед под управлением 46-летнего мужчины без шлема. Полицейские выявили у местного жителя признаки опьянения, отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование. Водитель от процедуры освидетельствования отказался, полицейские доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, мопед поместили на специальную автостоянку.

Во время оформления административного материала, сотрудники Госавтоинспекции установили, что в 2015 году задержанный уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, но своевременно водительское удостоверение не сдал. В соответствии с  требованиями ч.2 ст.32.7 КоАП РФ срок лишения специального права был прерван. Таким образом, срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Возбуждено уголовное дело. По ходатайству сотрудников полиции Клявлинским районным судом на транспортное средство наложен арест.

Кроме того, за правонарушение, предусмотренное ст.12.6 КОАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» должностным лицом Госавтоинспекции правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа 1000 рублей.

Теги: БДД

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