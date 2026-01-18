В Самарской области тушили гараж на 100 кв. метрах

ЧП случилось 17 января в 21:08 в селе Челно-Вершины в поселке Трехозерный.

Как сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области, открытым пламенем горел частный гараж. Огонь охватил 100 "квадратов" и мог перекинуться на дом и надворные постройки.

На помощь отправились расчеты ПСО № 42 противопожарной службы региона. Всего 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

В 21:30 им удалось локализовать пламя, а в 21:34 — ликвидировать открытое горение. Отмечается, что никто не погиб и не пострадал, пишет 450Медиа.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"