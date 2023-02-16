В самарской области студенты становятся жертвами мошенников

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В последнее время УФСБ России по Самарской области отмечаются участившиеся случаи мошенничества с использованием социальных сетей, в ходе которого неустановленные лица вступают в молодежные группы российских вузов и, при возникновении проблем у абитуриентов или студентов с поступлением, переводом на следующий курс, сдачей экзамена, представляясь сотрудниками вуза, предлагают решить их за денежное вознаграждение. В дальнейшем пострадавшие обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении к ответственности неустановленных лиц.

Установлено, что указанные противоправные действия совершают граждане Украины для возможного финансирования террористических организаций.

Так, студентку одного из вузов г. Самары в группе социальной сети «ВКонтакте» несколько пользователей (зарегистрированы на территории Украины) убедили в невозможности самостоятельной сдачи экзамена и предложили решение этого вопроса якобы через сотрудника вуза, пользователя «Александр Кондратьев», который в личной переписке за денежное вознаграждение предложил решить проблему со сдачей экзамена. После того, как студентка перевела денежные средства на банковские карты, указанные пользователи перестали выходить на связь и удалили свои аккаунты.

В связи с изложенным Управление призывает граждан к бдительности, а также отмечает, что указанные средства могут быть использованы членами террористических организаций для закупки вооружения и подготовки диверсантов для совершения террористических актов на территории РФ.