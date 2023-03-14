В Самарской области спасли двух человек из автомобиля, съехавшего в реку

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14 марта спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области спасли двух человек из автомобиля, съехавшего в реку. Вызов поступил в 00.38. Легковое такси с водителем и пассажиром двигалось по дороге около поселка Смышляевка вблизи реки Падовка.

Дорогу начало подтапливать паводковыми водами. Водитель решил проехать опасный участок. Автомобиль потоком воды стащило в глубокое место. От воды, попавшей в автомобиль двигатель заглох и двери оказались заблокированы. Самостоятельно выбраться из машины не представлялось возможным. Тогда они обратились за помощью к спасателям. Около опасного участка трассы трактор выполнял работы по отсыпке грунта для перекрытия дороги. Старшим смены было принято решение задействовать тяжелую технику. Спасатели в гидрокостюмах добрались до застрявшего автомобиля, разблокировали с внешней стороны двери, помогли выбраться девушке и водителю из салона автомобиля и переправили пострадавших в безопасное место. Затем, с помощью трактора, вытащили автомобиль из воды. В 02.48 спасательные работы были окончены. Пострадавшие переданы родственникам, сообщает ПСС по Самарской области.