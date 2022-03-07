В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже автомобильного аккумулятора

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В дневное время суток экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в г. Кинель, получил информацию о противоправном действии. Возле одного из домов по улице Фестивальной неизвестные совершили кражу аккумуляторной батареи из припаркованного автомобиля.



Во время обследования прилегающей территории росгвардейцы заметили двух молодых людей, внешность которых совпадала с описанием разыскиваемых.



Остановив подозреваемых, росгвардейцы начали их опрашивать. В ходе беседы местные жители 1998 и 2004 годов рождения признались, что действительно, украли аккумуляторную батарею.



Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых злоумышленников и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.



Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».