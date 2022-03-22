В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже мобильной гарнитуры

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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Чапаевск, получил ориентировку на злоумышленника, похитившего дорогостоящие наушники у местной жительницы.

Около половины восьмого вечера неподалеку от места происшествия, на улице Орджоникидзе, стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого подходила под описание разыскиваемого. Росгвардейцы приняли решение проверить молодого человека на причастность к совершенному преступлению.

При себе у местного жителя 1988 года рождения находились похищенные наушники. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.



Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил около 5 тысяч рублей.



Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».