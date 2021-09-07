В Самарской области сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпасы

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В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение об обнаружении на территории Сызранского района недалеко от поселка Лесная поляна предметов, похожих на артиллерийские снаряды. На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН (г. Тольятти).

По прибытии специалисты осмотрели найденные предметы и пришли к выводу, что это действительно три артиллерийских снаряда и три минометных мины различного калибра от 76 до 120 мм середины прошлого столетия. Соблюдая все меры предосторожности, взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили их на месте обнаружения.