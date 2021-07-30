В Самарской области сотрудники ОМОН Росгвардии уничтожили 23 авиабомбы

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В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на территории Хворостянского района обнаружены предметы, похожие на авиационные боеприпасы.

На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Прибыв на место, специалисты осмотрели найденные предметы и пришли к выводу, что перед ними 23 авиабомбы выпуска, предположительно 30-х – 40-х годов ХХ века.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили находку на месте обнаружения.