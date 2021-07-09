В Самарской области сотрудник полиции помог доставить в больницу ребёнка

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Через сервис приема сообщений на сайте ГУ МВД России по Самарской области на имя начальника облглавка генерал – лейтенанта полиции Александра Винникова поступило обращение от жителя Самарской области: «Хочу выразить свою признательность и огромную благодарность за чуткое и внимательное отношение сотрудника полиции, который не остался равнодушным к нашему несчастью и был до конца рядом, пока требовалась его помощь».

При установлении обстоятельств произошедшего, выяснилось, что во время несения службы на трассе «Тольятти – Ташелка» к сотрудникам Госавтоинспекции Ставропольского района обратился водитель легкового автомобиля. Взволнованный мужчина сообщил полицейским, что в салоне машины находится его сын, которому срочно нужна медицинская помощь – 11-летний мальчик на даче получил серьезную травму головы, истекал кровью и постоянно терял сознание.

Старший лейтенант полиции Антон Токарев, понимая всю серьезность положения, сказал водителю возвращаться за руль, включить аварийные сигналы и следовать за патрульным автомобилем.

Сотрудник полиции, используя проблесковые маяки и звуковые сигналы, в кратчайшие сроки сопроводил автомобиль с ребенком в детское лечебное учреждение, где специалистами мальчику была оказана своевременная квалифицированная помощь.

В больнице ребенок находился несколько дней. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Свой поступок старший лейтенант полиции объясняет просто: «Любой участник дорожного движения должен оказывать помощь попавшим в трудные ситуации. Когда от твоих действий зависят жизнь и здоровье человека - медлить ни в коем случае нельзя!».

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

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