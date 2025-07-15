В Самарской области шесть человек пострадали в ночном ДТП

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Авария произошла в Самарской области ночью на территории Елховского района. 14 июля в 23:15 на 350,9 км автомобильной дороги «Самара-Буинск-Ульяновск» - подъезд к г.Самара», 56-летний водитель Lada Granta нарушил расположение транспортного средства на проезжей части.

Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где это разрешено, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Chery Tiggo, под управлением водителя – 53-летней женщины. Пострадавшие: водитель Chery Tiggo и находившийся в салоне автомобиля пассажиры – 38-летний и 36-летний мужчины, водитель Lada Granta с пассажирами – 22-летним молодым человеком и 54-летней женщиной доставлены «скорой помощью» в больницу. На месте ДТП работали сотрудники противопожарной службы Самарской области.