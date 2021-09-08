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В Самарской области сгорели три частных дома

8 сентября 2021 10:49
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в Самарской области сгорели три частных дома

В поселке Смышляевка Самарской области  7 сентября произошел крупный пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Со слов местных жителей, на улице Ново-Вокзальной загорелся частный дом. Огонь стремительно распространялся и перекинулся на соседние два строения. Когда пожарные прибыли на место ЧП, полыхало уже три объекта.

Судя по кадрам, которые запечатлели соседи, языки пламени вырывались через крышу. Огонь практический полностью уничтожил один из домов. Что стало причиной ЧП предстоит выяснить специалистам. О пострадавших не сообщается, пишет ГТРК Самара.

Фото: telegram/samaradtp

Теги: ликвидация пожаров крупный пожар

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