В Самарской области росгвардейцы задержали женщину, находившуюся в розыске

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Жительницу поселка Прибрежный, объявленную в федеральный розыск, задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. В вечернее время стражи правопорядка следовали по маршруту патрулирования в городе Чапаевск. На улице Ватутина росгвардейцы заметили женщину, внешность которой совпадала с описанием из ориентировки. Патрульные остановили ее.

Выяснилось, что жительница Прибрежного 1989 года рождения с лета прошлого года находилась в федеральном розыске – представители ФСИН искали ее, поскольку женщина уклонялась от исполнения наказания. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушительницу и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.