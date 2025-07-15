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В Самарской области росгвардейцы задержали подозреваемого в хранении наркотиков

15 июля 2025 12:11
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В Самарской области росгвардейцы задержали подозреваемого в хранении наркотиков

В дневное время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Жигулевске. Возле одного из домов на улице Интернационалистов стражи правопорядка обратили внимание на мужчину, который резко изменил маршрут движения после того, как увидел служебный автомобиль. Росгвардейцы решили выяснить причины такого поведения.

В тот момент, когда патрульные приближались к пешеходу, он внезапно выбросил на проезжую часть какой-то предмет. В ходе дальнейшего общения местный житель 1983 года рождения признался, что в свертке, перемотанном синей изолентой, находится наркотик.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из полиции и передали задержанного следственно-оперативной группе. По заключению эксперта, в свертке находился наркотик синтетического происхождения массой почти более 0.5 граммов.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье ст. 228 ч.1 «Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта».

Теги: Росгвардия

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