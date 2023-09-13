В Самарской области росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, который находился в розыске

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В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти. Около одного из домов частного сектора стражи правопорядка обратили внимание на мужчину. Предположительно он находился в состоянии алкогольного опьянения - об этом свидетельствовала шаткая походка. Увидев служебный автомобиль, пешеход резко изменил направление движения и попытался скрыться.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали его. Проверив личность жителя Тольятти по информационным базам данным, стражи правопорядка установили, что мужчина 1986 года рождения находится в местном розыске, так как скрылся от органов дознания.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции.