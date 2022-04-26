В Самарской области росгвардейцы выявляют охотников-нарушителей

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В этом году сезон охоты на пернатую дичь в Самарской области стартовал 9 апреля. Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений регионального Управления Росгвардии совместно с представителями Департамента охоты и рыболовства и сотрудниками органов внутренних дел проводят рейдовые мероприятия.

- С начала сезона охоты нами уже организовано около двух десятков таких рейдов. В ходе совместных мероприятий сотрудники наших подразделений проверяют, как охотники региона соблюдают правила оборота оружия, - сообщил заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции Александр Кизян.

В ходе мероприятий уже выявлено несколько нарушителей. Трое охотников привлечены к ответственности за нарушение правил оборота оружия. Еще шестеро за нарушение правил охоты. По словам офицеров Росгвардии, самыми распространенными нарушениями в сфере оборота оружия являются его транспортировка в расчехленном или заряженном виде. Это делать категорически запрещено. Не менее опасными нарушениями является употребление спиртных напитков во время охоты и утрата оружия. Санкции за них ужесточены – такие нарушения могут повлечь аннулирование лицензии на владение, хранение и ношение оружия.