В Самарской области разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода 4 декабря

Утром в четверг, 4 декабря, на 24-м км трассы Тольятти – Ташелка в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. Неизвестный автомобиль сбил 66-летнего мужчину, который переходил дорогу по зебре. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель скрылся. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, ведется розыск нарушителя, пишет Сова.



Очевидцев аварии и лиц, которые владеют информацией о ЧП, просят позвонить по телефонам: 8 (8482) 28-36-96 или 102 либо обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Советская, 15.