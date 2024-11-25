В Самарской области произошло более 1,2 тысячи пожаров из-за электрообогревателей в 2024 году

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С начала 2024 года в Самарской области произошло 269 пожаров из-за неисправного печного отопления. В результате ЧП погибли восемь человек и еще пять получили травмы.



Также свыше 1,2 тыс. возгораний возникли из-за неправильного использования электроотопительного оборудования. Погибли 50 человек, а еще 56 - получили различные травмы.



Сотрудники регионального ГУ МЧС России проводят противопожарные инструктажи, проверяют электрооборудование, электронагревательные приборы, печи и камины.



Специалисты рекомендуют не оставлять обогреватели включенными на ночь или без присмотра, то же самое касается и топящихся печей. Также следует установить пожарный извещатель, который оповестит громким звуком о возгорании в случае возникновения опасной ситуации, пишет Сова.