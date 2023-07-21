В Самарской области продолжаются целенаправленные рейды Госавтоинспекции

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С 21 по 23 июля сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, и выявления нарушений ПДД водителями мототранспорта, в период с 21 по 23 июля по указанию начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. Жители региона обращались с жалобами в территориальные органы внутренних дел, а также оставляли сообщения в популярных сообществах в социальных сетях. Особый дискомфорт доставляют владельцы мотоциклов с прямоточным выхлопом.

В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию (государственный номер транспортного средства, его местонахождение и направление движения) о водителях, нарушающих законодательство по телефону в Управление ГИБДД Самарской области (846) 333 58 01 либо 102.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.