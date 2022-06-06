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В Самарской области правоохранителя осудили за коррупцию

6 июня 2022 13:04
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В Самарской области правоохранителя осудили за коррупцию

В рамках  мероприятий по линии противодействия коррупции в правоохранительных органах УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Тольятти, причастного к посредничеству во взяточничестве в особо крупном размере.

Установлено, что в июне 2020 года указанное лицо, действуя в интересах криминальных структур, выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 1,5 млн рублей сотрудникам налоговых органов для ухода от уплаты налоговых платежей, а также сдачи налоговой отчетности и принятием налогового разрыва в размере 382 млн рублей по семи коммерческим организациям г. Тольятти.

На основании переданных УФСБ России по Самарской области материалов следственным отделом по Автозаводскому району г. Тольятти СУ СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.  

В декабре 2021 года решением Автозаводского районного суда г. Тольятти  мужчина признан виновным по двум эпизодам преступной деятельности с  назначением наказания в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года. 

Данное решение обжаловано стороной защиты в порядке апелляционного производства. 

В результате рассмотрения апелляционной жалобы  19 мая 2022 года Самарский областной суд постановил увеличить срок лишения свободы фигуранту до 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года. 

 

Теги: Уголовное дело

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