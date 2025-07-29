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В Самарской области подведены итоги I этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2025»

29 июля 2025 12:57
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В Самарской области подведены итоги I этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2025»

За 10 дней выявлено 33 преступления, пресечено 166 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.

Как сообщил врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Бауржан Абуев: «В период с 14 по 23 июля 2025 года на территории Самарской области проведен первый этап региональной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак - 2025». Мероприятие направленно на выявление, ликвидацию и привлечение к ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, а также выявление очагов произрастания дикорастущих растений естественного происхождения, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, и организацию их уничтожения».

В оперативно-профилактическом мероприятии так же приняли участие коллеги из Управления ФСБ России по Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, Самарской таможни, второй гвардейской армии ЦВО, Управления Росгвардии по Самарской области и специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Бауржан Миндиярович отметил: «В ходе мероприятия выявлено 33 преступления, пресечено 166 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. К уголовной ответственности привлечено 32 человека, к административной - 159».

Полковник полиции обратил внимание: «Во время проведения профилактической операции правоохранителями обнаружено и уничтожено 135 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью более 3 гектаров. В адрес глав администраций районов направлено и ими исполнено в указанный срок 103 предписания на уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, еще 193 в настоящее время находятся в работе. Из незаконного оборота изъято более   3 кг наркотических средств естественного происхождения: опий, маковая соломка, марихуана, гашиш, гашишное масло, героин и наркосодержащие растения».

Сотрудниками полиции проводились мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование наркосодержащих растений. Так, в Ставропольском районе в одном из садовых товариществ, выявлена и ликвидирована «наркоферма». В отношении местного жителя, вырастившего 46 кустов конопли, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 231 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

В Похвистневском районе полицейские по поступившей информации о возможной причастности местного жителя к незаконному обороту запрещенных веществ, провели проверку. В отношении ранее судимого за грубое нарушение ПДД РФ «фермера» 1987 года рождения, культивировавшего 12 растений конопли, составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 10.5.1 КоАП РФ.

 Кроме того, полицейскими выявлено 22 интернет-ресурса, посредством которых осуществлялось распространение запрещённой информации о наркотических средствах. Собранные материалы в установленном законом порядке направлены в соответствующие органы для принятия процессуальных решений и блокировки противоправного контента.

Работа по выявлению и пресечению фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, проводится на постоянной основе. Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Теги: Стоп Наркотик

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