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В Самарской области поблагодарили росгвардейцев, спасших человека

12 января 2022 11:51
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В Самарской области поблагодарили росгвардейцев, спасших человека

На официальный аккаунт социальной сети ВКонтакте Управления Росгвардии по Самарской области поступило обращение с просьбой поблагодарить экипаж вневедомственной охраны, дежуривший 7 января в городе Отрадный.

Днем прохожие, находившиеся неподалеку от железнодорожного вокзала, заметили около остановки общественного транспорта человека, лежавшего без движения в снегу. Мужчина не подавал признаков жизни. Неравнодушные граждане обратились в экстренные службы с просьбой оказать помощь. На вызов приехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
«К большому сожалению, - пишут подписчики официального аккаунта социальной сети ВКонтакте Управления Росгвардии по Самарской области, - мы не записали их фамилий. Запомнили лишь номер машины».
Выяснилось, что в тот день на дежурство заступили сержант полиции Аслан Бердогулов и старший сержант полиции Дмитрий Кирюшев.


Подойдя к лежавшему на снегу мужчине, росгвардейцы определили, что он не просто находится без сознания – у гражданина уже присутствовали признаки первичного обморожения. Сотрудники вневедомственной охраны перенесли гражданина на лавочку, оказали ему доврачебную помощь и вызвали бригаду «скорой помощи», которая доставила его в городскую больницу Отрадного.
В настоящий момент гражданин 1965 года рождения выписан из больницы в связи с улучшением состояния.
- Спасибо большое нашим росгвардейцам. Ребята прибыли оперативно, помогли человеку. Без их помощи он наверняка бы замерз. Молодцы! - с благодарностью пишут подписчики официального аккаунта социальной сети ВКонтакте Управления Росгвардии по Самарской области.

Теги: Росгвардия

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