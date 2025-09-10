Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас бедными считаются люди с доходом ниже 16 тыс. руб.
В Госдуме предложили изменить уровень бедности
Команды Самарской области выступят в баскетболе, мини-футболе, быстрых шахматах, командных соревнованиях по шахматам.
Команда Самарской области выступает на Международных спортивных играх Александра Невского
Скрининг включен в программу диспансеризации.
В губернии около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе
Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города. 
Розничная продажа алкоголя в центре Самары будет полностью запрещена в День города
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
Энергетики «Т Плюс» рассказали, что со стороны компании на электростанциях и котельных региона завершены все подготовительные мероприятия к началу зимы.
«Т Плюс» до 1 октября завершит обновление более 80 км тепловых сетей в Самарской области
В связи с проведением общегородских мероприятий.
В День города в историческом центре Самары ограничат движение и усилят работу общественного транспорта
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самарской области нашли заблудившегося в поле подсолнечника 7- летнего мальчика

10 сентября 2025 16:15
334
Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники.

Сотрудники МЧС СО принимали участие в поисках потерявшегося ребенка.

Вечером 9 сентября в дежурную смену областного управления МЧС России поступило сообщение о заблудившемся в поле  подсолнечника 7- летнем мальчике.

Происшествие произошло в районе поселка Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района.

Для поиска ребенка специалисты МЧС России применяли беспилотные авиационные системы (видео). 

На следующее утро мальчик был найден местными жителями, передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: МЧС Самара

