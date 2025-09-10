В Самарской области нашли заблудившегося в поле подсолнечника 7- летнего мальчика

334

Сотрудники МЧС СО принимали участие в поисках потерявшегося ребенка.

Вечером 9 сентября в дежурную смену областного управления МЧС России поступило сообщение о заблудившемся в поле подсолнечника 7- летнем мальчике.

Происшествие произошло в районе поселка Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района.

Для поиска ребенка специалисты МЧС России применяли беспилотные авиационные системы (видео).

На следующее утро мальчик был найден местными жителями, передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники.

Фото: pxhere.com